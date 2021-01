Giorgia Meloni contro M5s e Dino Giarrusso: "Far cadere Conte come sputare in faccia agli italiani? Siete imbarazzanti"

04 gennaio 2021 a

"Il Movimento 5 Stelle sempre più imbarazzante". Giorgia Meloni rincara la dose contro i grillini. E lo fa con un cinguettio al vetriolo: "Pur di salvare Conte e il Governo (e le loro poltrone) stanno raschiando il fondo del barile con dichiarazioni fuori da ogni realtà". In calce le parole dell'euoparlamentare Dino Giarrusso: "Far cadere Conte - è l'uscita - è come sputare in faccia agli italiani". A vedere le firme raccolte dalla leader di Fratelli d'Italia non si direbbe. In pochissime ore sono oltre 100 mila le persone a favore di una mozione di sfiducia nei confronti del premier.

"Gli italiani - è la conclusione della Meloni - sono stufi di questo governo di incapaci, che passa il tempo a litigare su poltrone e rimpasti". In questi giorni concitati per la politica il Movimento teme il peggio: in caso di crisi e di elezioni, i Cinque Stelle finirebbero dritti a casa. Dello stesso parere anche la Lega che sui social definisce le mosse M5s "una scusa buona per salvare la poltrona".

