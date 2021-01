Dario Franceschini, la vendetta contro Matteo Renzi: diktat-ministeriale, ecco chi fa "cacciare"

05 gennaio 2021 a

Un siluro di Dario Franceschini contro Matteo Renzi. Siluro "indiretto", di cui dà conto Il Tempo. Si parla di una raffica di nomine al Mibact, guidato proprio da Franceschini. Raffica di nomine che nasconde quella che sembra proprio una vendetta. Infatti il ministro della Cultura ha cacciato dal consiglio di amministrazione delle Gallerie degli Uffizi Paolo Fresco, manager conosciuto a livello internazionale. E, soprattutto, molto amico di Renzi. Secondo Il Tempo, si tratta di "un segnale da non sottovalutare", anche perché "nel cda degli Uffizi entra un politico di lungo corso come Valdo Spini". Ufficialmente, si fa sapere che Fresco esce "per scadenza del mandato". E sempre Il Tempo chiosa velenoso: "Sembra quasi un invito a dire addio al mondo, visto che il manager è nato nel 1933.. Mettiamoci poi che è amico dell'ex sindaco di Firenze Matteo Renzi...", conclude il quotidiano capitolino.

