Angelo Bonelli, altra sciacallata: "+1200% di morti ma Meloni ignora la crisi climatica"

Fa caldo ed è colpa di Giorgia Meloni, fa freddo ed è colpa di Giorgia Meloni. Angelo Bonelli prosegue la propria battaglia contro il governo e arriva a tirare in ballo anche i morti. "Giorgia Meloni - è l'ultima sparata - non parla mai di crisi climatica, ma è invece impegnata a sabotare le politiche sul clima in Europa con una narrazione tossica, il cui unico obiettivo è tutelare gli inquinatori e chi realizza grandi profitti, come le società energetiche del gas e del petrolio. Meloni non è interessata ai danni economici e sociali per decine di miliardi di euro causati ogni anno in Italia dagli eventi meteo estremi, dalla desertificazione e dal fatto che lo zero termico abbia raggiunto i 5.000 metri".

Poi il leader di Europa Verde cita qualche numero: "Secondo i dati di Our World in Data, la media annuale delle morti causate da eventi meteo estremi è passata da 903 nel periodo 2010-2019 a 12.299 dal 2020 in poi, con un incremento del +1.200%. Una crescita dovuta all'intensificazione e alla frequenza crescente di eventi climatici estremi, come ondate di calore, alluvioni, tempeste e siccità".