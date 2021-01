Paola De Micheli, "capito chi è questa?". Matteo Salvini umilia la ministra Pd: "Fermate questa agonia"

06 gennaio 2021 a

“Impossibile sapere come il virus si diffonde su pullman e bus”. Queste parole di Paola De Micheli sono state accolte con sgomento da parte di Matteo Salvini, che non si capacita di come sia possibile che la ministra responsabile dei trasporti non abbia idea di come contenere il contagio, dato che la combo scuola più trasporti si è finora rivelata devastante per la diffusione dell’epidemia, nonostante il governo provi a nascondere questo dato sotto al tappeto pur di fare una riapertura ideologica delle scuole. “Questa è quella che diceva di aprire i finestrini sull’autobus in inverno”, ha dichiarato un attonito Salvini, che poi ha aggiunto: “Abbiamo un governo di inetti, e non riescono nemmeno ad andare d’accordo tra di loro. Il tutto sulla pelle degli italiani. Non sapete governare? Fermate questa penosa agonia e fatevi da parte”. Un messaggio chiarissimo, arrivato all’indomani di un Consiglio dei ministri ad alta tensione, in cui proprio la De Micheli è finita sul banco degli imputati perché sulla questione scuola-trasporti se ne è sostanzialmente lavata le mani.

