Giulio Gallera silurato, la telefonata di Silvio Berlusconi nella notte: "Non ci sono più margini di manovra"

All'apparenza Giulio Gallera, silurato dalla Regione Lombardia dopo le numerose gaffe, "era stanco". Questa la giustificazione data dopo la sostituzione dell'assessore al Welfare con Letizia Moratti. Eppure da tempo a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi gli scivoloni dell'uomo chiave in piena emergenza coronavirus non andavano giù. E così la decisione è stata quasi inevitabile. Secondo Il Corriere ad annunciare a Gallera la scelta presa è stato proprio il leader di Forza Italia. Il Cav - si legge - "con una telefonata giovedì notte, gli ha comunicato che ormai non c'erano più margini di manovra".

Dopo l'addio Berlusconi ha indorato la pillola lasciandosi andare a un elogio: "Di fronte a un evento assolutamente eccezionale la Lombardia pur fra tante difficoltà ha saputo reagire, salvando così migliaia di vite umane", ha detto di Gallera promettendo "di utilizzare in altro modo in Forza Italia la sua competenza e le sue capacità di lavoro".

