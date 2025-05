Jasmine Paolini stronca Adriano Panatta: bastano 4 parole

Adriano Panatta, dai microfoni di Raisport, ci è andato giù duro contro la statunitense Coco Gauff, sconfitta in finale agli Internazionali di Roma in due set (6-4; 6-2) dalla nostra tennista di casa, Jasmine Paolini. Il vincitore del Roland Garros ’76 ha criticato fortemente lo stile di gioco della numero 2 del ranking, focalizzato solo sulla forza e non sullo stile dei colpi.

Queste le parole esatte di Panatta: “Coco Gauff è un prodotto di laboratorio, come tante tenniste della sua generazione. Pensa solo a tirare forte. Nel 95 per cento delle azioni non pensa proprio, colpisce e basta. Le sue partite sono una noia mortale. Nell’arco del match non ha mai cambiato strategia, a differenza di Jasmine Paolini – spiega l’ex-campione azzurro - che è una campionessa e ha saputo variare il suo gioco. Imparare a giocare sulla terra battuta non fa mica male eh… Gauff ha fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate. Mi diverto a guardare la Paolini perché pensa e fa giocare”.