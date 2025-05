Che tempo che fa, ferie extra-large per Fabio Fazio

Si chiude l'ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa. Il programma in onda sul Nove è terminato domenica 18 maggio. Ad annunciarlo lo stesso Fabio Fazio: "Grazie per aver seguito l’ultima puntata di questa splendida stagione di Che Tempo Che Fa. Ci rivediamo a ottobre", è il messaggio scritto su X finita la messa in onda. Per l'occasione il conduttore ha ospitato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Renzo Arbore per celebrare i 40 anni di Quelli della notte, il leggendario varietà notturno che ha rivoluzionato la TV italiana. E ancora Alessandro Gassmann, Diego Abatantuono, Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Roberto Burioni e Michele Serra.

Neppure il parterre è riuscito a imbonire il pubblico. A molti telespettatori la "pausa lunga", anzi lunghissima, di Fazio e compagnia cantante proprio non va giù. "Quasi 5 mesi di pausa, poi a Natale state 1 mese senza andare in onda, poi c’è’ Pasqua. In pratica stagione per il Vs. Programma dura 6 mesi. A me pare pochino", si legge su X. Ma anche: "Siete i numeri 1, però 5 mesi di ferie sono tanti. Dovreste finire la trasmissione a fine giugno e iniziare a settembre. No?".