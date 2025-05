Che tempo che fa, Ornella Vanoni gela Fabio Fazio: "Non è detto"

Nell’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa sul Nove, programma di infotainment condotto da Fabio Fazio che tornerà in autunno, non poteva mancare un ospite quasi fisso e imprescindibile come Ornella Vanoni, capace di zittire e scioccare il conduttore savonese come poche, con la sua ironia pungente e senza peli sulla lingua.

Anche quando parla di se stessa. Fazio, in una gag con la “Signora della musica italiana”, pretende che la cantante firmi un impegno scritto per partecipare alla prossima stagione e lo porge alla Vanoni che legge: “Che Tempo Che Fa sarebbe felice di avere la signora Ornella Vanoni anche nella prossima stagione. Ornella Vanoni vorrebbe onorarci ancora della sua presenza?”. A quel punto la cantante spiazza Fazio: “Ma io non arrivo mica lì, non è detto che ci arrivi. Ho detto che mi sento variabile, vabbè lo firmo, però non garantisco la presenza”.