Coronavirus, Roberto Speranza mette le mani avanti: "Restrizioni per altri mesi, ho già firmato"

Addio libertà. Roberto Speranza annuncia nuove restrizioni contro il coronavirus. "Ho firmato alcune ordinanze che riportano in arancione un pezzo significativo del nostro paese e le recrudescenze del virus sono molto significative anche in Europa. Per qualche tempo le misure di contenimento sono e resteranno l’arma fondamentale con cui difendersi. Non bisogna pensare di aver vinto la battaglia, dobbiamo tenere altissimo il livello di attenzione, continuare con comportamenti corretti e misure restrittive ancora per qualche mese". Il ministro della Salute, intervenuto al Webinar della Federazione italiana medici pediatri, ammette che quelli passasti sono stati i mesi più difficili per il servizio sanitario del nostro Paese, ma che non è finita qui. "Ora - aggiunge - siamo in un passaggio delicatissimo, i prossimi mesi sono straordinariamente rilevanti". Una scusa per indorare l'amara pillola del lockdown? Può darsi.

