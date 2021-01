Rocco Casalino, la frase "rubata" su Matteo Renzi: "Al Senato lo asfaltiamo, come Matteo Salvini"

11 gennaio 2021 a

Non c'è pace per i giallorossi. A gettare benzina sul fuoco del governo un retroscena a firma di Giovanna Vitale. Nell'articolo si dà conto di una frase attribuita a Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte. "Se andiamo in Senato lo asfaltiamo come è successo con Salvini", è il discorso riportato sulle colonne di Repubblica. Immediate le reazione. La conversazione che l'ex gieffino avrebbe intrattenuto con i grillini ha infatti scatenato l'ira di Italia Viva. Dopo la stoccata di Matteo Renzi, è arrivata quella di Ettore Rosato. "L'idea di essere asfaltato da Casalino - ha liquidato la questione l'ex premier - è un'idea alla quale non avevo pensato quando ho iniziato a far politica".

Non è da meno il suo deputato: "Fino a quando dovremo sopportare le intemperanze di Rocco Casalino? - si chiede su Facebook Rosato -. Dalle minacce di epurazione nei ministeri alle sue ferie saltate per il Ponte di Genova, fino alla geolocalizzazione del premier in territorio libico; non ne abbiamo già sopportate abbastanza?". E ancora: "Quanto tempo dobbiamo attendere la smentita da parte del Presidente del Consiglio rispetto alle minacce del suo portavoce, riportate oggi su Repubblica?". Italia Viva lancia il sasso ma nasconde la mano. Dai renziani è arrivato il primo ultimatum alla tenuta dell'esecutivo, ma guai rendere l'ipotesi "crisi" reale.

