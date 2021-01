Laura Boldrini chiede 150mila euro di danni a Matteo Salvini: "Io, vittima di una campagna d'odio"

11 gennaio 2021 a

Matteo Salvini finisce nel mirino di Laura Boldrini: secondo alcune fonti del Carroccio, l’ex presidente della Camera avrebbe chiesto al leader della Lega 150mila euro di danni per diffamazione. In un’intervista concessa al Corriere, la Boldrini si è lamentata dicendo di sentirsi vittima di una campagna di odio: di qui la decisione di avviare una causa civile per chiedere un risarcimento danni. Secondo la rappresentante del Pd, la Lega avrebbe associato il suo nome ai crimini commessi dai migranti: “Come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali", ha spiegato al Corriere. Immediata la replica del segretario del Carroccio, che su Twitter ha postato una foto che lo ritrae con in mano una tazzina di caffè e ha commentato: “Caffè pomeridiano in onore della signora Boldrini, che mi chiede 150.000 euro di danni (!) per non si sa bene cosa. Alla salute di chi ci vuole male".

