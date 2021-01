Girogia Meloni replica a Beppe Grillo: "Il partito unico? Roba che piace ai tuoi amici comunisti cinesi"

13 gennaio 2021 a

Beppe Grillo si lancia in un appello aperto a tutti. O meglio aperto a tutti i partiti. Il fondatore del Movimento 5 Stelle elemosina da ogni dove il sostegno a Giuseppe Conte. Anche dai più remoti e impensabili angoli del centrodestra. Ma non passa molto tempo prima che Giorgia Meloni risponda. "Nuova geniale trovata di Grillo e del M5S - esordisce in un cinguettio -. 'No a distinzione tra maggioranza e opposizione'. Beppe caro, il partito unico piace ai tuoi amici comunisti cinesi, non alle democrazie occidentali". Un forte "no" quello della leader di Fratelli d'Italia che arriva nel giorno in cui Matteo Renzi, ritirando le sue ministre, potrebbe aprire la crisi di governo. E il presidente del Consiglio potrebbe rischiare la poltrona.

Il rifiuto della Meloni sembra andare anche oltre. La numero uno di FdI smentisce quanto pubblicato dal Corriere della Sera: niente appoggio a un governo di unità nazionale. Nella sua mente solo le elezioni.

