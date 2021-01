Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale di Monaco: è tornato nella casa della figlia Marina

15 gennaio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi torna a casa. Il leader di Forza Italia è stato dimesso dall’Ospedale Cardiotoracico di Monaco ed è tornato - secondo LaPresse - nell'abitazione della figlia Marina a Valbonne, località vicino a Nizza. L'ex premier era stato ricoverato per accertamenti ed esami di routine. A darne la notizia, nella giornata del 14 gennaio, il medico personale Alberto Zangrillo. "Sono andato di persona a visitarlo, e ho disposto il ricovero urgente perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia", aveva spiegato il primario di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano. Il Cavaliere - stando alle prime indiscrezioni - si sarebbe sottoposto ad "accertamenti".

Terzo tampone positivo, calvario-Covid per Silvio Berlusconi: le conseguenze sul processo Ruby

La telefonata con Matteo Salvini aveva confermato le buone condizioni di salute dell'ex presidente del Consiglio. Alla domanda se fosse preoccupato per la sua salute, Berlusconi aveva risposto con un secco: "No, sono preoccupato per la crisi del Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.