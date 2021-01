Silvio Berlusconi ricoverato a Montecarlo. Alberto Zangrillo, viaggio d'urgenza

14 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato. Il leader di Forza Italia è stato portato all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni si tratta di controlli di routine. L'ex presidente del Consiglio dovrebbe essere infatti dimesso tra qualche giorno e rientrare nella casa della figlia Marina a Valbonne, località vicino a Nizza, in Francia. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato pochi mesi fa al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. Sulla vicenda l'ex premier si era detto provato, salvo poi rimettersi in piedi e tornare al lavoro del partito e non solo.

A decidere il suo ricovero anche questa volta è stato il medico di fiducia Alberto Zangrillo. "Un problema cardiaco aritmologico", lo a definito il primario del San Raffaele.. "Lunedì - ha spiegato il professore all'Ansa - sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia".

