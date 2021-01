Sondaggio Pagnoncelli, Matteo Renzi apre la crisi? Bocciato dagli italiani: crollo verticale per Italia Viva

16 gennaio 2021 a

a

a

L’apertura della crisi di governo potrebbe essere stata la mazzata finale per Italia Viva. Il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera è infatti inclemente con Matteo Renzi, con Nando Pagnoncelli che evidenzia come si sia eclissato nelle intenzioni di voto nel giro di un anno e mezzo: a ottobre 2019 il suo nuovo partito era dato al 6,2%, oggi è rilevato al 2,4% (-0,6 rispetto a un mese fa). Cifre davvero imbarazzanti, da estinzione politica, che sembrano confermare il fatto che neanche l’apertura della crisi ha giocato a favore dell’ex premier. Anzi, secondo Pagnoncelli il 42% degli italiani non ha capito le ragioni di Renzi, al quale viene attribuito il desiderio di inseguire gli interessi del proprio partito o personali anziché quelli del Paese. Tra l’altro, come sempre accade nelle rilevazioni di Ipsos, il governo nella sua totale inutilità continua a non perdere consenso, e questo sì che è inspiegabile considerati gli errori continui ai quali si è aggiunto l’immobilismo pressoché totale delle ultime settimane: l’indice di gradimento dell’esecutivo (49) è allo stesso livello di dicembre, mentre Conte ha perso solo un punto ma è comunque altissimo (56).

Conte, la "campagna acquisti" è fallita? Una voce dal cuore dei Palazzi romani: "Renzi torna in gioco", scenario assurdo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.