Emanuele Macaluso, morto lo storico dirigente del Partito comunista italiano

A 96 anni se ne va Emanuele Macaluso. Lo storico dirigente del Partito comunista italiano, nato a Caltanissetta il 21 marzo del 1924, è morto il 19 gennaio. Macaluso è stato parlamentare dal 1963 al 1992. Fu anche direttore de L’Unità dal 1982 al 1986. Tra i primi a commentare il triste annuncio anche Peppe Provenzano: "Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua". A far eco al ministro per il Sud anche Guido Crosetto. "È morto Emanuele Macaluso, 96 anni, storico esponente del PCI. Un POLITICO. Uomo libero ed indipendente, per tutta la vita. Mancherà anche a chi non la pensava come lui. Rip", ha cinguettato il fondatore di Fratelli d'Italia.

