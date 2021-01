Peter Gomez a L'Aria Che Tira su Italia Viva: "Vogliono avere una carriera politica? Impossibile in quel partito"

19 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Renzi si è giocato tutto. Per Peter Gomez il leader di Italia Viva, aprendo la crisi, ha aperto la porta dei renziani in fuga verso il Pd. "Nei prossimi quattro o cinque giorni - è il presentimento che svela a L'Aria Che Tira - vedremo che la metà dei parlamentari di Italia Viva rientrerà nel Pd, nella sua casa iniziale". Nel salotto di La7 di Myrta Merlino il direttore del Fattoquotidiano.it decreta la fine politica del rottamatore e della sua creatura: "Se i parlamentari di Italia Viva vogliono pensare in un prossimo futuro di proseguire la loro carriera politica non possono farlo in un partito che è diventato ancora più impopolare in seguito a questa crisi". In molti, cittadini compresi, non capiscono le reale motivazioni dello strappo concluso da Renzi in piena pandemia e crisi economica.

"Vergogna!". Peter Gomez completamente fuori controllo: maggioranza abbattuta a badilate dalla Merlino | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.