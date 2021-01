Giorgia Meloni contro il governo: "Spudorato, Spadafora stanzia 400 mila euro per celebrare il Partito Comunista Italiano"

23 gennaio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni a gamba tesa. La leader di Fratelli d'Italia denuncia l'ultima iniziativa dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "Governo giallorosso spudorato - esordisce su Twitter - il ministro Spadafora stanzia 400 mila euro per le celebrazioni della fondazione del Partito Comunista Italiano. Ecco come spendono i soldi degli italiani mentre la Nazione è in ginocchio, le famiglie sulla soglia della povertà e migliaia di imprese chiudono. Che amarezza".

"Melania Trump escort?". Il vergognoso silenzio scatena la Meloni: chi si deve vergognare più di Friedman

Una decisione, quella del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, già denunciata nel 2019 da Matteo Salvini. Il leader della Lega a proposito non aveva fatto attendere il suo commento: "Dicono che non ci sono soldi, e allora tassano la plastica, lo zucchero, le cartine per le sigarette, tuttavia - scriveva al vetriolo - spunta un emendamento che riesce a stanziare 400 mila euro per festeggiare il centenario della nascita del Partito comunista italiano. Fatelo coi vostri soldi l’anniversario, non con i soldi degli italiani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.