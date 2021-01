Non è l'Arena, "assolutamente sì": Matteo Salvini, spunta il nome del successore di Mattarella

24 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi al Quirinale? “Assolutamente sì”. Matteo Salvini non si nasconde e a Non è l’Arena - la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti - ha parlato dell’ipotesi del Cav come successore di Sergio Mattarella. Il segretario della Lega ha assicurato che nei recenti vertici del centrodestra “non abbiamo parlato” dell’ipotesi di un’elezione del leader di Forza Italia come prossimo presidente della Repubblica: “Ma se mi si chiede se potrebbe farlo, dico assolutamente sì”. Poi Salvini ha commentato i fatti politici più attuali, con Giuseppe Conte che non sembra avere i numeri per superare la prova di giovedì prossimo in Senato, quando si voterà sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede: “No al governo minestrone, non tiriamo a campare, bisogna dare la parola agli italiani. Se hai due visioni diverse come fai a metterle insieme? Non posso andare al governo con una sinistra che la pensa in maniera diametralmente diversa dalla mia”. Inoltre il segretario leghista ha insistito sulla strada delle elezioni: “Ci prendiamo due mesi di tempo e il prossimo Parlamento deciderà sul Recovery Plan”.

