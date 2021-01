Simona Baldassarre contro il governo: "Dai banchi a rotelle ai padiglioni mobili, gli ultimi pacchi di Conte"

26 gennaio 2021 a

Il Commissario Arcuri, anziché rendere conto degli stop della campagna vaccinale, delle mascherine ultra-pagate e dei banchi a rotelle, ha pensato bene di buttare via altri soldi pubblici. Ha emanato un bando per la realizzazione di padiglioni mobili, detti primula, per la vaccinazione. Con tante strutture abbandonate, chiuse da mesi, dagli ex ospedali ai cinema, ai teatri, alle caserme, non sarebbe stato meglio organizzarle in queste aree e non partire da zero? Tra l’altro, un progetto già oggetto, prima di Natale, di forti polemiche. E un bando non esente da critiche, che prevede “soltanto una settimana di tempo per presentare le offerte tecnico-economiche”.

Una tempistica-capestro e costi esorbitanti: nel bando il Commissario si riserva la facoltà di richiedere la produzione di padiglioni sino a 1.200 unità. La somma al metro quadrato è di 1.300 euro più IVA. Considerando che ciascuna struttura è di 315 metri quadrati, il costo sarà di 8-9 milioni di euro per 21 padiglioni, con un costo massimo di 400 mila euro per unità. Che lieviterebbero a una somma spropositata, se prendesse seriamente piede l’idea di fabbricarne 1.200. Costi esorbitanti per la realizzazione ex novo di strutture che finiranno poi chissà dove, quando le nostre aziende, totalmente ferme da marzo 2020 e senza ristori, hanno già espresso la loro disponibilità a mettere a disposizione i loro magazzini. Questo di Arcuri è l’ultimo pacco del governo Conte. Queste le parole di Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega

