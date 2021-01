Tabacci al Quirinale: "Solo il Conte Ter". Tasso del Maie: "Gruppo degli europeisti anche alla Camera? Forse..."

28 gennaio 2021 a

"L'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura". Bruno Tabacci del Centro Democratico rappresenta gli europeisti responsabili, il neo-gruppo nato in poche ore al Senato per sostenere il premier Giuseppe Conte in vista delle consultazioni. Tabacci e Ricardo Merlo, il capogruppo di Maie (italiani all'estero) a Palazzo Madama, sono stati chiari al Quirinale, nel faccia a faccia con il presidente Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni: Conte premier, senza se e senza ma.

"L'obiettivo è quello di dar vita a una maggioranza stabile, guardando anche a quello che c'è in Europa. In questo contesto così difficile un reincarico a Conte ci sembra necessario perché è l'unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura", sono le parole di Tabacci.

"Alla Camera Maie e Centro democratico seguono un percorso con lo stesso obiettivo, può essere ci sia una convergenza sulla formazione di un gruppo unico, ma sono cose che non avvengono in ore - ha aggiunto il deputato Antonio Tasso, degli italiani all'estero -. Le interlocuzioni con Tabacci, Fusacchia e gli altri che sostengono la maggioranza nel Misto ci sono e sono molto proficue". Certo, sarebbe bizzarro se gli europeisti avessero gruppi distinti tra Camera e Senato: confermerebbe, di fatto, le voci maliziose di chi sostiene che tutta questa operazione sia una carnevalata contraddistinta da tutto tranne che dalla coerenza ideologica e politica.

