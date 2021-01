Giuseppe Conte, "l'operazione Alvaro Vitali" gli costa il posto. Scaricato da Mattarella e Vaticano

28 gennaio 2021 a

a

a

L'operazione "Alvaro Vitali", com'è stata ribattezzata a Palazzo a causa della sua tragicomicità, è fallita. Nonostante un primo spiraglio, il forzista Luigi Vitali non ha ceduto a Giuseppe Conte, Ed è rimasto lì dov'è, in Forza Italia. Un flop, nel giorno delle consultazioni, che ha creato non poco imbarazzo. Ma ad arrossire per l'invano tentativo e per la caccia frenetica ai "responsabili" non c'è solo Palazzo Chigi. Ai piani alti si dice che anche Sergio Mattarella sia rimasto a bocca aperta.

"Ho una talpa, me l'ha detto". Non solo Polverini, sfogo amaro di Berlusconi, ecco chi corteggia il governo

D'altronde il presidente della Repubblica ha chiesto una maggioranza solida e non una raccogliticcia. Ma in queste ore a scaricare il premier ci sarebbe anche la Chiesa. Il Vaticano avrebbe indicato un governo di larghe intese al capo dello Stato. Insomma, un esecutivo per uscire dall'emergenza in corso. Con ogni probabilità senza Conte alla sua guida.

"Voglio tutti i nomi, anche se avete solo dei dubbi". Stop-traditori, la mossa estrema del Cav: resa dei conti in Forza Italia

Non solo, si vocifera di una totale sintonia tra Papa Francesco e il Quirinale. La mossa del presidente del Consiglio non piace a nessuno. La sua disperata ricerca di sostenitori di un Conte ter fa storcere il naso anche a Ferruccio De Bortoli. "Nella Prima Repubblica - ha detto amareggiato l'ex direttore del Corriere a L'Aria Che Tira - c'era più romanzo e più qualità nel tessere le trame, ora siamo di fronte a molte miserie". Infine su La7 si lascia andare a una previsione: "L'ipotesi del Conte ter rimane la più probabile ma ci deve essere un salto di paradigma che gli attori in gioco saranno costretti a fare. Il centrodestra ormai è maggioranza nel Paese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.