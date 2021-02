Emilio Carelli, fronda grillina al Senato: esodo dal M5s, quanto sono pronti ad appoggiare il centrodestra

02 febbraio 2021 a

Cosa c’è davvero dietro la decisione di Emilio Carelli di lasciare i 5 Stelle? Se lo chiedono tutti, soprattutto all’interno del Movimento, dove serpeggia una certa agitazione mista a sconcerto perché l’ex direttore di SkyTg24 era in lizza per ottenere un ruolo di rilievo nell’eventuale Conte ter. I soliti ben informati fanno sapere che non avrebbe fatto il ministro, ma comunque avrebbe occupato una casella di vice in un dicastero molto importante. Nonostante ciò Carelli ha deciso di percorrere altre strade, più precisamente quella che conduce al Centro-Popolari Italiani, una forza che si colloca nel centrodestra.

Non è che Carelli sa qualcosa che sfugge al M5s e ai giallorossi in generale? Non a caso oggi pomeriggio il democristiano Gianfranco Rotondi aveva manifestato un presentimento che spiegherebbe tante cose: “Mi sembra che Matteo Renzi si spinga troppo in là perché il suo sia un bluff. Al posto dei suoi partner di maggioranza mi darei una calmata perché evidentemente il capo di Italia Viva ha in tasca un accordo elettorale di desistenza con Matteo Salvini”.

In attesa che vengano scoperte tutte le carte sul tavolo della crisi, ne M5s c’è grande preoccupazione dopo l’addio di Carelli: “Quanti sono i grillini pronti a seguirlo al Senato?”. Secondo le fonti dell’Adnkronos sarebbero almeno due quelli pronti a uscire dal Movimento. Il quale proprio non si aspettava una mossa del genere da parte dell’ex direttore di SkyTg24, che era stimato da Giuseppe Conte oltre che da Luigi Di Maio.

