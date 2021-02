Antonio Padellaro a PiazzaPulita: "Giuseppe Conte a Mario Draghi? Non avevano buoni rapporti"

05 febbraio 2021 a

“Diciamo che non avevano assolutamente buoni rapporti, erano molto sospettosi l’uno con l’altro”. Così Antonio Padellaro si è espresso a PiazzaPulita - il talk show condotto da Corrado Formigli su La7 - sull’incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte, con quest’ultimo che viene ritenuto strategicamente importante per dar vita al nuovo esecutivo, dato che è l’unico che in questo momento può tener buoni i 5 Stelle ed evitare che si schiantino definitivamente dicendo no all’ex presidente della Bc. “La divisione fa parte della natura del Movimento”, ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano, secondo cui al momento i grillini “non sanno che pesci prendere”.

Poi Padellaro ha condiviso la sua analisi sul tanto chiacchierato colloquio tra Conte e Draghi: “Quest’ultimo, che non ha un politico e non ha esperienza di giochi di palazzo, probabilmente avrà chiesto a Sergio Mattarella di dargli una mano. Credo che il Quirinale abbia fatto pressione su Conte, d’altronde proprio l’ex premier ha esordito citando e ringraziando il presidente della Repubblica. Gli avrà detto di dare una mano e lui lo ha fatto”.

Molti pensavano che si sarebbe consumata una rottura tra Conte e Draghi, ma in realtà non è stato affatto così: “C’è stato un colloquio che è durato un’ora e venti minuti, è stato molto aperto, si sono detti quello che si dovevano dire”, ha assicurato Padellaro. Il quale ha poi aggiunto che i due “non avevano assolutamente buoni rapporti, ma a questo punto si sta cercando di dare a Draghi la possibilità di un perimetro politico”.

