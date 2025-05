PiazzaPulita, Bocchino fa barcollare Bersani: "Ha fallito!", "Eh..."

"La sinistra ha fallito tutte le sue battaglie". Esordisce così Italo Bocchino ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 8 maggio su La7. Per il giornalista i compagni hanno "consegnato il popolo alla destra, non ne avete azzeccate una". A rispondere c'è Pier Luigi Bersani, anche lui in studio da Corrado Formigli: "Eh, mamma mia Bocchino...".

Ma il dibattito prosegue sulla solita accusa rivolta dalla sinistra alla destra: il fascismo. "Lui fa un’analisi della destra completamente sbagliata. Noi eravamo atlantisti e i comunisti stavano con Stalin e l’Urss - tiene a sottolineare il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. In secondo luogo, Giorgio Almirante era contro i movimenti terroristi di destra. L’Msi ha avuto un ruolo importante e ha avuto la forza di prendere gli sconfitti della guerra civile e parlamentarizzarli".