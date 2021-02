Giuseppe Conte nella delegazione M5s che incontrerà Mario Draghi: cambia il quadro politico

05 febbraio 2021 a

a

a

Ci sarà anche Giuseppe Conte nella delegazione del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, nel faccia a faccia con il premier incaricato Mario Draghi. La conferma, a sorpresa, è arrivata nella serata di venerdì e testimonia, di fatto, il passaggio di consegne già annunciato in qualche modo dal premier dimissionario nel suo ultimo discorso agli italiani in piazza giovedì a pranzo. "Io ci sono e ci sarò", aveva spiegato l'avvocato ai grillini, auto-proclamandosi di fatto il capo politico (e probabile candidato premier alle prossime elezioni) di una coalizione di centrosinistra che andrebbe da LeU al Pd passando, appunto, per i 5 Stelle. La presenza di Conte nella delegazione rilancia in qualche modo anche l'ipotesi, ventilata da più parti, di un suo coinvolgimento diretto nel governo come ministro.



Insieme a Conte, all'appuntamento con Draghi previsto per le 12.15, ci saranno il Garante del Movimento, Beppe Grillo, il capo politico Vito Crimi, il capogruppo al Senato Ettore Licheri. la vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e il vice-capogruppo Riccardo Ricciardi. Grillo è planato a Roma nelle ultime ore e insieme a lui c'era anche Davide Casaleggio, che sta insistendo per fa votare gli attivisti 5 stelle on line sulla linea da tenere: "Qualunque sarà lo scenario politico possibile c'e' ampio consenso sul fatto che l'unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.