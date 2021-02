Augusto Minzolini a L'aria che tira: "Giorgia, sei de coccio. Governo Draghi? Non capisco cosa sta facendo la Meloni"

08 febbraio 2021 a

a

a

“Io non capisco quello che sta facendo Giorgia Meloni”. Augusto Minzolini non ha risparmiato una critica alla leader di Fratelli d’Italia, l’unica che non è intenzionata a mutare la sua posizione e ad appoggiare il nuovo governo che Mario Draghi formerà dopo il secondo giro di consultazioni. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, l’editorialista del Giornale ha posto delle questioni alla Meloni: “Sei in una fase molto simile a quella del dopoguerra, lei ha un’occasione per rientrare nell’arco della responsabilità e si autoesclude?”.

"Tu che sei un esperto...". Parenzo provoca su Salvini e Draghi, il leghista Bitonci lo ammutolisce a tempo record | Video

Per Minzolini la coerenza in questo caso non paga: “Non è un bene, se tra inizio legislatura e oggi c’è stata una pandemia non è coerenza non cambiare posizione. A Roma si dice ‘sei de coccio’ perché rimani bloccato sulle stesse posizioni come se non fosse successo nulla”.

Invece l’ex direttore del Tg1 ha approvato la scelta di Matteo Salvini di mettersi in gioco nel governo Draghi: “La Lega ha capito in che condizione versa il paese, ha fatto una svolta che dimostra maturità politica. Non capisco invece perché il Pd ha posto dei problemi sulla Lega”.

"Non è scontato nemmeno per Super Mario": Draghi premier, in arrivo sorprese: clamoroso sospetto, lo silurano? | Video

Secondo Minzolini all’interno dei dem c’è un problema di fondo, riconducibile alle due anime: “Quella ex comunista punta a mantenere un perimetro e a trovare un nemico, facendo dell’europeismo un’ideologia. Quella democristiana, che fa riferimento al presidente Sergio Mattarella, punta invece ad allargare la fascia dell’europeismo in questo Paese”.

Lodo Giorgetti, il capolavoro del leghista. Retroscena sul numero 2 di Salvini: così ha ribaltato il tavolo di Pd e M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.