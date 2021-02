Vincenzo De Luca contro Mario Draghi: "La Transizione ecologica? Un pacco con sopra la nocca"

17 febbraio 2021 a

A Vincenzo De Luca non bastano le parole, il governatore campano vuole i fatti. Pare che lo sceriffo non si lasci ammaliare nemmeno dal nuovo premier Mario Draghi. “In questi giorni abbiamo sentito espressioni attraenti, poetiche. Siamo tutti d’accordo a fare la transizione ecologica, sono bei titoli dietro i quali il più delle volte si nascondono dei pacchi con sopra la nocca, ma dentro sono vuoti - ha detto durante un incontro con i vertici dell’Anas -. Noi modesti artigiani siamo più per le cose che si vedono“.

Nel mirino del presidente della Campania c'è, quindi, il ministero della Transizione ecologica, chiesto a gran voce dai grillini, ma guidato adesso da un tecnico, il fisico Roberto Cingolani. Stando alle parole di De Luca, insomma, è stato creato un grande frastuono attorno all'importante argomento green, ma adesso è necessario agire e concretizzare tutti i buoni propositi.

In effetti, comunque, il governatore è sempre stato molto cauto nei confronti dell'ex presidente della Banca centrale europea. Qualche giorno fa, in un post su Facebook, aveva scritto che il governo Draghi "sarà un grande vantaggio per la democrazia italiana. Anche se è meglio non suonare ancora le campane a festa. Credo che Mario Draghi dovrà fare un percorso di guerra". Il presidente campano, quindi, aspetta prima di festeggiare, anche se non nega la rilevanza della figura di Draghi a livello internazionale: "L’Italia ha individuato una personalità che per la sua sola storia ci dà prestigio e credibilità nel mondo".

