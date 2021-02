Danilo Toninelli insulta Matteo Salvini e si copre ancora di ricidolo: "La sua ricetta contro il...". Tutto vero: occhio a cosa scrive

19 febbraio 2021 a

Cambiano i governi, ma il primato delle gaffe resta sempre a lui: Danilo Toninelli. Il pentastellato ha nuovamente preso di mira Matteo Salvini, scivolando nell'ennesima svista. "La ricetta di Salvini per combattere il Covd", recita il suo post contro le parole del leader della Lega. Sì, proprio il "Covd". Toninelli infatti non si accorge dello sbaglio e si lascia andare a una lezione all'ex alleato. "Dopo il disastro fatto in Lombardia - scrive questa volta in maniera corretta - ecco la nuova ricetta nazionale anticovid della Lega di Salvini". Nel post l'appello del leghista affinché i virologi smettano di andare in tv.

Ma Toninelli non è nuovo agli scivoloni. Settimane addietro il senatore del Movimento 5 Stelle aveva dimostrato qualche difficoltà nell'esprimere il proprio pensiero. E ancora una volta su Twitter scriveva: "Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia". Un modo come un altro per dire che i 5 stelle hanno perfino lavorato per aiutare chi era in difficoltà. ne sui social. Immediati gli sfottò. Tra i primi quello del giornalista Maurizio Tortorella, che replicava: "Strepitoso Toninelli. Scrive di aver fatto di tutto, pur di salvare l’Italia, poverino. Perfino lavorare!". Mentre altri ironicamente commentavano: "Dovremmo ringraziarlo umilmente".

Critiche che non scalfiscono il grillino: "Quasi tutte le cosiddette ‘gaffe’ in realtà erano fake news e killeraggi - diceva in sua difesa -. Chieda e glielo dimostro”, “sono molto oltre. Sono zen. Contro di me hanno fatto il tirassegno. Ma come vede sono ancora qui. Vivo e vegeto” e “io dissidente? Sono imbroglioni o in malafede. Qualche topo si abitua a stare nel formaggio. Io sono uno che viene dal nulla. Ringrazio ogni giorno per quel che ha avuto, mi preoccupo solo di quel che posso dare”.

