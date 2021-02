Dpcm, Mariastella Gelmini punta al divieto degli spostamenti tra Regioni per "altri 30 giorni"

21 febbraio 2021 a

Da Mariastella Gelmini le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato dal ministro per gli Affari regionali il governo avrebbe deciso per una proroga di 30 giorni del divieto di spostamento fra regioni. Il nuovo provvedimento avrebbe così una durata fino al 27 marzo e si sostituirebbe a quello che scade il 25 febbraio. Questi almeno i primi dettaglio emersi mentre prosegue il vertice tra governo, comuni e regioni. Qui i governatori hanno messo a punto la bozza di un documento da presentare all'esecutivo in cui chiedono misure omogenee, la revisione dei parametri e del sistema delle zone e un cambio di passo sui vaccini.

Intanto Mario Draghi ha convocato per domattina alle 9.30 il consiglio dei ministri che avrà l'arduo compito di formulare il nuovo decreto Covid. Il primo in era Draghi. "Contro il Covid dobbiamo trovare soluzioni, non divisioni". In sostanza l'Italia resterà a colori, con chiusure chirurgiche localizzate dove serve.

"Nel decreto di domani - ha rivelato Giovanni Toti - è contenuto il divieto di spostamento tra regioni, vedremo cosa intenderà fare il governo su questo tema. Le regioni avevano già dato parere favorevole a prorogare di qualche tempo il divieto di spostamento anche per via delle varianti e ci aspettiamo venga confermato almeno fino al nuovo Dpcm", ha detto poco prima dell'incontro il presidente della Regione Liguria.

