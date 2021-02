Lega, il sondaggio riservato: Matteo Salvini gode dell'effetto-Draghi, il balzo in avanti in queste cifre

27 febbraio 2021 a

La Lega di Matteo Salvini mette il turbo. Il partito, infatti, continua ad essere il primo sia in Italia che all’interno del centrodestra con il 24,5 per cento dei consensi. Stando al sondaggio realizzato nel periodo 23-24 febbraio 2021 da Enzo Risso per il Carroccio, la Lega è cresciuta dello 0,6 per cento.

Insieme al Carroccio, cresce anche il centrodestra, che raggiunge il 50,3 per cento. In base all’esito della rilevazione, all’interno della coalizione, il partito di Matteo Salvini è seguito da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che è al 17,3 per cento (-0,8), e da Forza Italia di Silvio Berlusconi con il 7,2 per cento dei consensi. A seguire, altre forze di centrodestra con l’1,3 per cento.

Per quanto riguarda gli altri partiti, invece, cresce leggermente nelle intenzioni di voto il Partito democratico di Nicola Zingaretti. Guadagna, infatti, lo 0,4 per cento dei consensi, raggiungendo così il 19,3 per cento. Crolla, invece, il Movimento 5 Stelle, alle prese con una crisi d'identità e un terremoto tutto interno tra i suoi membri. I grillini, infatti, sono al 15,2 per cento, ma hanno perso il 2 per cento dei consensi. Azione di Carlo Calenda, invece, è al 2,3; mentre Italia viva di Matteo Renzi è al 2,9. Il centrosinistra resta, comunque, indietro: è al 47,1 per cento.

