Nicola Zingaretti, il retroscena di Maria Teresa Meli: "Non ha avvisato nessuno, ma forse non si dimette davvero"

04 marzo 2021 a

a

a

Nicola Zingaretti non aveva avvisato nessuno all’interno del Pd riguardo alla sua intenzione di dimettersi dal ruolo di segretario. Il retroscena è stato svelato da Maria Teresa Meli, secondo cui Zingareti non solo non aveva avvertito quelli che considera gli avversari interni - ovvero il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l’ex presidente del partito Matteo Orfini - ma neanche i più stretti alleati, che rispondono ai nomi del vice segretario Andrea Orlando e del ministro Dario Franceschini.

"Mi vergogno del Pd": Zingaretti si dimette. un terremoto: la gente crepa e voi pensate alle poltrone

“Neanche loro - ha scritto la Meli sul Corsera - che pure hanno con il leader del Pd un rapporto molto stretto ne sapevano niente. Hanno appreso la notizia dai social e dalle agenzie di stampa. E si sono consultati tra di loro per capire il da farsi. E ora nel Pd ci si interroga su questa uscita: Zingaretti intende mollare davvero oppure il suo annuncio di dimissioni è un modo per stanare tutti, amici e nemici, e poi rilanciare?”.

"Semplicemente ridicoli". Massimo Cacciari tutto da godere, la farsa del Pd sulle donne: una indimenticabile lezione

I dubbi della Meli sono assolutamente legittimi, anche se il governatore del Lazio nel suo annuncio è apparso piuttosto perentorio: “Lo stillicidio non finisce - ha scritto in un post su Facebook - mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”.

Video su questo argomento "La priorità è il lavoro". L'ultima di Zingaretti: dice a Draghi di seguire il suo esempio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.