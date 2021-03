Mario Draghi, "quando e dove sarà la sua prima apparizione in pubblico". Messaggio chiarissimo, Conte e Casalino "cancellati"

06 marzo 2021 a

Sta per iniziare la "fase due" del governo Draghi. Dopo una prima fase andata a rilento, prima per trovare un accordo sui sottosegretari con tutte le forze politiche che compongono la sua maggioranza, poi per la crisi totale del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, con le dimissioni inaspettate di Nicola Zingaretti da segretario dei dem, ora finalmente si può cambiare marcia. Mario Draghi ha messo alla porta Domenico Arcuri e Borrelli, ha "militarizzato" la campagna vaccinale e adesso, rivela il Giornale, ha deciso che è arrivato il momento di apparire in pubblico.

Lunedì mattina 8 marzo infatti sarà al Quirinale in occasione delle celebrazioni del giorno internazionale della donna e nel pomeriggio parteciperà con un videomessaggio alla conferenza sulla parità di genere organizzata dalla ministra Elena Bonetti. E ancora, sono previste altre due uscite di alto valore simbolico. Venerdì 12 Draghi visiterà un centro vaccinale a Roma e la settimana successiva, giovedì 18, si recherà a Bergamo, epicentro della tragedia dell'epidemia, per la cerimonia in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Non si tratterà solo di un viaggio della memoria ma, spiegano da Palazzo Chigi, "un messaggio di speranza".

"E' un tipo davvero tosto", raccontano alcuni ministri al Giornale. E' determinato ma calmo. Lo ha dimostrato quando ha ricevuto il sottosegretario Franco Gabrielli per parlare degli sviluppi nel Congo. E anche al vertice con il ministro dell'Economia Daniele Franco, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il generale Francesco Paolo Figliuolo, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, quando sul tavolo c'era la questione vaccini.

Il presidente del Consiglio vuole efficacia e velocità, chiede di creare un hub a Pratica di Mare per stoccare le fiale prima della distribuzione sul territorio, vuole estendere la somministrazione dei vaccini AstraZeneca agli ultra sessantacinquenni e acquistare il vaccino russo Sputnik. La fase due è cominciata.

