Laura Ravetto zittisce Claudia Fusani: "Basta ironie. Con Salvini un cambio di passo sul vaccino, ringrazialo"

"Grazie alla Lega al governo c'è un totale cambio di filosofia sui vaccini". Laura Ravetto zittisce Claudia Fusani che la interrompe continuamente in diretta da Andrea Pancani a Coffee Break, su La7, e sottolinea il contributo del Carroccio al piano vaccinale: "Matteo Salvini ha messo un faro sull'uso di Sputnik a Sanmarino, vede ironizzerei di meno sui suoi incontri che invece sono stati determinanti visto che Ema ha poi valutato il vaccino". La Ravetto elenca i successi di Salvini, "dall'allontanamento di Domenico Arcuri alle trattative sui vaccini con le aziende italiane per produrre in Italia". Poi rincara: "Ha cambiato le regole, per esempio su Astrazeneca. C'è un cambio di filosofia con la collaborazione di tutti. Ora basta scaricare sugli altri. Bisogna vaccinare", conclude la leghista.

Oggi 9 marzo proprio Salvini ha detto che "bisogna stringere i denti nel mese di marzo che penso e spero sarà l'ultimo ostacolo difficile e poi riapprossimarsi, con prudenza e attenzione, a una vita che gli italiani bramano". E ancora ha aggiunto il leader della Lega: "I litigi sono ridotti al minimo termine, perché le beghe politiche e correntizie con 100mila morti lasciano il tempo che trovano". Per le elezioni amministrative "noi saremo pronti. Semmai vedo a sinistra un po' di confusione. Il rinvio ad ottobre? Ovviamente, fare una campagna elettorale con un piano vaccinale ancora a rilento non sarebbe stato il massimo per milioni di italiani. Noi siamo pronti. Scavalliamo questa emergenza delle prossime settimane e poi torniamo a vivere e a respirare".

Ha infine concluso Salvini: "Se avessi perso grinta, energia ed entusiasmo mi dedicherei ad altro nella vita. Per fare politica a un buon livello non puoi mai dirti arrivato e realizzato, non puoi mai sederti. Credo di aver dato qualcosa al mio Paese, mi sento di avere idee, energie, squadra e proposte per andare avanti".

