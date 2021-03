Silvio Berlusconi, Fi a rischio sfratto: "Quasi 4 milioni di buco", spuntano i parlamentari morosi

10 marzo 2021 a

Tre milioni e 700mila euro: a tanto ammonta il buco nelle case di Forza Italia, causato dal mancato versamento delle quote da parte di alcuni parlamentari e di diversi consiglieri regionali. Addirittura una quindicina tra deputati e senatori non risultano neanche più iscritti al partito: lo riporta l’Agi, secondo cui nei prossimi giorni partirà il pressing nei confronti dei morosi. La notizia arriva da fonti parlamentari azzurre, che riferiscono che il contratto della sede di Fi in piazza San Lorenzo è scaduto lo scorso 28 febbraio e non è stato rinnovato: si rischia addirittura lo sfratto.

Andrà rinegoziato perché il partito versa in difficoltà economiche importanti e non può neanche contare su Silvio Berlusconi, che in seguito allo stop al finanziamento dei partiti non può andare oltre i centomila euro versati a favore di Fi. Stando alle indiscrezioni dell’Agi, almeno il 30% dei parlamentari azzurri sarebbe inadempiente, tra chi è in ritardo con i pagamenti e chi ha deciso di non versare più.

Berlusconi avrebbe manifestato tutto il suo dispiacere per la situazione e starebbe valutando la contromossa: tra le ipotesi paventate dall’Agi c’è quella di non ricandidare i morosi o di non permettere loro di avere alcun incarico. Ma non è esclusa neanche l’espulsione per chi non paga più, che potrebbe finire alla gogna mediatica tramite la pubblicazione dell’elenco dei morosi.

