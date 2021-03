Sondaggio Mentana, vola il Pd. A chi ruba i voti Letta: effetto voragine a sinistra

15 marzo 2021 a

Il sondaggio Swg presentato lunedì, 15 marzo, da Enrico Mentana nel suo tg su La7. La Lega è rimasta ancora primo partito, il Pd ha fatto un notevole balzo in avanti. Il partito di Matteo Salvini sale al 24,2%, registrando una crescita dello 0,7%. Grosso balzo del Pd che guadagna quasi un punto percentuale. Il partito Democratico sale infatti dello 0,8% dopo l’arrivo di Letta e si attesta al 17,4%.

Parità assoluta fra Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. I due partiti sono entrambi fermi al 17%, ma con la differenza. che il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato qualche consenso: lo 0,2%. Il M5S ha invece perso lo stesso punteggio guadagnato da Fratelli d'Italia: due decimi.

Forza Italia va al 6,5%, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 3,2%, perdendo lo 0.5% che probabilmente va a tutto vantaggio del Pd del neosegretario Enrico Letta. Sinistra IT cala e si ferma al 2,8%, Mdp Art.1 al 2,4%, Italia viva di Renzi va a quota 2,2%, +Europa si ferma al 2%, i Verdi al 1,9%. Infine il diretto del TgLa7 ha fatto commissionare anche un sondaggio soltanto su Enrico Letta, per il 75% degli intervistati il leader dem è un leader adeguato: il 45% lo ritiene molto adeguato, il 30% abbastanza. Bocciato dal restante 25%, ma anche qui non va a male a Letta: solo il 4% lo ritiene per nulla adeguato, mentre il 21% lo ritiene poco adeguato.

