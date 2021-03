DiMartedì, il sondaggio di Nando Pagnoncelli: Giuseppe Conte e Roberto Speranza i più amati. Italiani in bambola?

25 marzo 2021 a

Nonostante non si veda più Giuseppe Conte è il leader più gradito dagli italiani. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, ieri sera 23 marzo, l'ex presidente del Consiglio è il primo nella classifica del gradimento dei leader con il 61 per cento, seguito da Roberto Speranza al 41 per cento. Terza sul podio Giorgia Meloni con il 37 per cento. Subito dopo troviamo il leader della Lega Matteo Salvini con il 33 per cento, Enrico Letta, neo segretario del Pd, al 32 per cento, Silvio Berlusconi al 29 per cento, Vito Crimi al 18 e Matteo Renzi al 12 per cento.

E Mario Draghi sta convincendo gli italiani in queste prime settimane al governo? La risposta è sì. Il premier convince il 48 per cento degli intervistati, mentre sta deludendo il 28 per cento. Gli altri non sanno o non indicano. Bene sta facendo secondo gli italiani il generale Figliuolo nella gestione della campagna vaccinale. Il 39 per cento "ritiene che ci sia stato un cambio di passo", spiega Pagnoncelli, mentre il 36 per cento sostiene che "sta funzionando male".

Alla domanda sulla forza politica che sta guadagnando di più in termini di consenso dal sostegno a Mario Draghi, il 23 per cento ha risposto Lega, il 13 per cento il Pd, il 12 Forza Italia, il 7 per cento il Movimento 5 stelle, il 3 per cento Italia Viva. Non sa e non indica il 41 per cento.

Sul condono è interessante vedere che il 35 per cento ritiene che sia "accettabile" se viene restituita la stessa quota condonata a chi ha pagato tutto mentre per il 27 per cento è inaccettabile in ogni modo. Per il 17 per cento il condono fiscale è accettabile così com'è.

