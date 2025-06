Sondaggio, come sono andati i partiti a giugno: il fattore referendum

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nella media dei sondaggi di giugno realizzata da Pagella Politica. Se si votasse oggi, in particolare, la prima forza di governo otterrebbe il 30,2 per cento dei consensi, Al secondo posto c'è il Partito Democratico di Elly Schlein con il 22,6 per cento, a distanza di 8 punti da FdI. A seguire ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 12,5 per cento.

Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani all’8,5 per cento e leggermente più indietro la Lega di Matteo Salvini all’8,3. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si attesta al 6,5 per cento, conservando un vantaggio su Azione di Carlo Calenda, stimata invece al 3,3. Azione, però, fa comunque meglio di Italia Viva di Matteo Renzi, che è ferma al 2,1, e di +Europa, che si colloca all’1,8.