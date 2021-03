Matteo Salvini, il rammarico per il passo indietro di Guido Bertolaso: "Spero ci ripensi, un peccato per Roma"

24 marzo 2021 a

“Guido Bertolaso si è tirato fuori dalla corsa al Campidoglio? Spero che ci ripensi perché è un peccato per i romani. Sarebbe una buona occasione per riportare Roma a essere capitale”. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini. sulla rinuncia alla candidatura di sindaco di Roma, da parte di Bertolaso. Il leader della Lega ha parlato anche del governo Draghi: "Mi sto concentrando su salute e lavoro. L’insulto quotidiano di Letta e gli incontri di Conte non mi interessano. Conte e Letta facciano quello che credono", ha chiarito ai giornalisti.

Poi sull'intervento del premier in Senato ha detto: “Ho apprezzato l’intervento di Draghi in campo economico. L’Europa non deve essere quella delle penalizzazioni. Prima di esportare farmaci bisogna pretendere che arrivino dall’estero quelli promessi". Infine sul piano nazionale dei ha citato l'esempio di una regione: "Non capisco perché gli anziani della Toscana debbano essere gli ultimi per copertura vaccinale. Io da 48enne penso che persone della mia età possano aspettare il loro turno”, ha concluso.





Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

