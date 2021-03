Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "Sta alla ripresa economica come la nave cargo nel Canale di Suez"

27 marzo 2021 a

“Il governo sta alla ripresa economica come il cargo Ever Given sta al Canale di Suez”. Giorgia Meloni si è concessa una battuta su Mario Draghi e sul suo esecutivo, che non intende concedere riaperture - se non quelle scolastiche fino alla prima media - per tutto il mese di aprile. Tutto rimandato a maggio, quindi, quando la crisi di imprenditori e lavoratori italiani si avvertirà in maniera ancora più pesante. La leader di Fdi ha voluto sdrammatizzare un attimo tirando in ballo il caso assurdo del Canale di Suez, dove ancora si sta lavorando allo sblocco della Ever Given, una delle navi portacontainer più grandi del mondo.

Nella giornata di ieri, invece, la Meloni aveva commentato la conferenza stampa di Draghi e in particolare il passaggio sulla relazione tra scuola e contagi: “Il premier ha finalmente ammesso che il problema dei contagi non sono tanto le scuole quanto i trasporti, su cui incidono prevalentemente gli spostamenti dei ragazzi delle scuole superiori. È da circa un anno che ripetiamo che i ragazzi stanno pagando un prezzo altissimo a causa dell’incapacità dei governi di mettere in sicurezza il trasporto pubblico, potenziandolo anche attraverso il coinvolgimento di privati. Ora che finalmente ci siamo arrivati tutti quanti non sarebbe il caso di passare ai fatti?”.

La Meloni ha ricordato che le proposte di Fdi sono “da tempo a disposizione di tutti, governo incluso”. In precedenza aveva criticato Draghi anche per il Decreto Sostegni: “Altra delusione per imprenditori e commercianti, dal governo poche risorse e non in grado di risollevare il tessuto economico. L’Italia che produce è in ginocchio e nulla sembra essere cambiato rispetto al governo precedente. Gli imprenditori chiedono sostegno, non elemosina”.

