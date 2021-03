Sondaggio Swg per Enrico Mentana, Matteo Renzi ai minimi storici: sprofondo Italai Viva

29 marzo 2021 a

a

a

L’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana mostra la maggior parte dei partiti politici italiani in calo. La Lega, che mantiene comunque il primo posto nella classifica delle forze politiche, ha perso lo 0,7 per cento, passando dal 23,3 per cento dei consensi del 22 marzo scorso al 22,6 di oggi.

In calo anche il secondo partito, il Pd che, dopo il boom per l’arrivo del nuovo segretario Enrico Letta, sembra essersi stabilizzato. I dem, in particolare, hanno perso lo 0,2 per cento dei consensi in una settimana, passando dal 19 per cento al 18,8. L’unica forza politica a registrare una certa crescita è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che sembra aver scavalcato stabilmente il Movimento 5 Stelle. FdI, in particolare, ha acquistato lo 0,6 per cento dei consensi, passando dal 17,1 per cento di una settimana fa al 17,7 di adesso.

Il quarto partito, il M5s, è calato leggermente, perdendo lo 0,1 per cento dei consensi: una settimana fa era al 17,5; oggi al 17,4. Forza Italia di Silvio Berlusconi, invece, ha perso lo 0,2 per cento, passando dal 6,7 del 22 marzo al 6,5 del 29 marzo. Azione di Carlo Calenda si attesta intorno al 3 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi crolla al 2,2 per cento dei consensi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.