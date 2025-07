Insulta Meloni e minaccia la figlia? Il magistrato sospende l'espulsione

Un ventisettenne straniero che mette in rete un video nel quale, ridendo, fa battute allusive e minacciose su una bambina di otto anni, è pericoloso? Per la giustizia italiana no, e dunque non merita l’espulsione chiesta dal governo. E su questa risposta corre l’abisso che separa certi magistrati dal sentire comune. Poi, succede che la bambina sia la figlia di Giorgia Meloni e che il magistrato in questione sia Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, la corrente rossa delle toghe, e giudice della sezione Immigrazione del Tribunale di Roma. Lo stesso magistrato che più volte ha polemizzato con la premier e si è rifiutato di convalidare i trattenimenti degli immigrati in Albania, da lei bollati come «deportazioni».

Il nome di Ibii Ngwang può dire nulla, ma la vicenda che lo vede protagonista è nota. È il calciatore camerunense classe 1998 che, assieme a un connazionale, ha registrato un video davanti alla questura di Macerata, pubblicato il giorno di Pasqua sui social network. Con felpa, occhiali da sole e arie da bullo, indicava un’automobile della Polizia e sfidava lo Stato italiano: «Salvini, questa macchina la vendo a cinquanta centesimi». E poi, rivolgendosi alla premier: «Melo’, ho saputo che hai una bella figlia. Io sono negro, bello figo, con mio fratello bello figo. Mangiamo gratis, dormiamo gratis, non paghiamo l’affitto e poi scop...», e qui si interrompe, fingendo di tossire, «le ragazze italiane».

Quel video ha fatto in pochi giorni il giro d’Italia e la società della provincia di Macerata in cui gioca l’uomo, la Cluentina Calcio, ha annunciato la rescissione immediata del suo contratto. Lui e il suo amico che lo riprendeva con il cellulare, un uomo di 24 anni che ha presentato domanda d’asilo, sono stati denunciati per vilipendio. Al che, l’atteggiamento di Ngwang è subito cambiato. Ha divulgato un messaggio di scuse: «Non volevo offendere l’Italia e gli italiani che mi hanno accolto con solidarietà e amicizia, né il ministro Salvini e la presidente Meloni, né la Polizia», si è detto «profondamente rammaricato» eccetera.