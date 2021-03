Debora Serracchiani eletta capogruppo del Pd alla Camera, con Marianna Madia finisce 66 a 24

30 marzo 2021 a

Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera: ha ottenuto 66 voti su 93 deputati votanti. Mentre la sua sfidante principale Marianna Madia si è fermata a 24 preferenze. “Ringrazio i colleghi per la fiducia e per avermi votata” ha commentato su Twitter la Serracchiani, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia. Che poi si è rivolta al suo predecessore Graziano Delrio definendolo “una guida saggia e autorevole”.

La nuova capogruppo del Partito democratico, poi, ha ringraziato il segretario Enrico Letta per averle dato questa possibilità. Intanto la Madia, raggiunta dai cronisti a Montecitorio, ha augurato “buon lavoro” alla collega. Ma poi ha aggiunto: ”Non so se le correnti hanno vinto o meno, le correnti non si superano da un giorno all’altro e non si superano se un segretario dice ‘adesso non ci sono più le correnti’”. La Serracchiani, invece, parlando della Madia ha detto: “La competizione ci ha visto su fronti diversi, ma molto vicine. Lo siamo state prima, lo siamo adesso e continueremo ad esserlo”.

Un commento a caldo sulla nuova elezione è arrivato anche da Letta: “Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima squadra. Guardare avanti”. Il leader del Pd, poi, ha ringraziato i due capogruppo uscenti, Delrio e Marcucci: "Hanno aiutato ad arrivare alla soluzione di due donne, brave e competenti, alla testa dei gruppi del Pd. Ringrazio anche Marianna Madia e tutte le parlamentari. Sembrava impossibile dieci giorni fa, ora ci siamo".

