Giuseppe Conte, all'assemblea M5s l'attacco del suo ex ministro: "Non essere una collisione per noi"

Giuseppe Conte sta lavorando ad un nuovo Movimento Cinque Stelle. E si inizia a discutere di contributi pubblici, fino ad adesso mai accettati come neanche il 2 per mille rimasto a tutte le formazioni politiche dopo le riforme degli ultimi anni. Dai privati ha sempre e solo ricevuto microdonazioni. Ma le idee su questo argomento pare stiano per cambiare. "Perché strutturarsi a livello territoriale, dare vita alle piazze delle idee, avere organismi che diano spazio a tutti coloro che - alle prossime elezioni - rimarranno fuori dal Parlamento o dai consigli regionali, non sarà economico", scrive Repubblica.

L'idea è quella di un contributo di iscrizione alla piattaforma con cui si vota, anche solo 10 euro all'anno. "Una sorta di tessera per entrare nel Movimento e accedere ai suoi servizi. Ma queste decisioni le prenderà la prossima leadership", aveva detto Vito Crimi. Quindi la palla passa a Conte che deve anche adesso gestire i rapporto con la piattaforma Rousseau. Situazione, quella con Davide Casaleggio, peggiorata dopo le parole di Conte all'assemblea di giovedì notte. Quando ha detto "la tecnologia non è mai neutrale, i processi devono essere trasparenti".

. Mal'intervento dell'ex premier non è piaciuto a tutti i grillini. A molti ha dato fastidio il faatto che Conte abbia spento microfono e telecamera subito dopo essere intervenuto, dando l'impressione di non seguire minimamente il resto dell'assemblea. E, a sorpresa, Vincenzo Spadafora, ex ministro di Conte, ha fatto un intervento molto duro, riguardo all'intenzione dell'ex premier di non dare spazio a correnti nel partito: "L'unità non si impone, ma si costruisce, si coltiva le correnti, presidente, non sono altro che la testimonianza della voglia di partecipazione di un Movimento che si è visto cadere dall'alto le cose per troppo tempo. Luigi Di Maio si è dimesso più di un anno fa per dare vita a un processo di questo tipo, che però stentiamo a vedere. Fai in modo che il tuo diventi un valore aggiunto per il Movimento, e che non sia invece una collisione". E quindi una ulteriore grana per Giuseppe Conte.

