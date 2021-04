Goffredo Bettini, sono guai per Draghi e Letta. Saltato il piano Conte, crea la sua corrente: Zingaretti fuori

09 aprile 2021 a

Il 14 aprile nasce una nuova corrente nel Pd, quella di Goffredo Bettini che sarà la Sinistra del Pd. Obiettivo: dialogo con i Cinque stelle e con Giuseppe Conte perché tutta la sinistra Pd continua a guardare all'ex presidente del Consiglio come leader di una alleanza elettorale. Ma le prospettive sono ancora più ampie: creare un nuovo partito della sinistra, "disarticolando Pd, Cinque stelle e Leu", scrive la Stampa.

Goffredo Bettin per 20 anni è stato arbitro dei poteri a Roma ed è il padre politico di Nicola Zingaretti. Presenterà la sua corrente con intellettuali d'area come Mario Tronti e Nadia Urbinati, con il leader di Sant' Egidio Andrea Riccardi, con i ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza. Il 29 aprile incontro a tre: con Bettini anche Enrico Letta e Giuseppe Conte. Non sarà presente Nicola Zingaretti. La distanza degli ultimi mesi tra i due è così ufficiale.

Primo progetto politico: l'elezione del sindaco di Roma. Nicola Zingaretti accetterebbe soltanto se si ritirasse Carlo Calenda. Intanto Bettini aspetta le mosse di Enrico Letta che, secondo la Stampa, "ha messo al primo posto la crescita del Pd e al secondo le alleanze". Bettini lo sa, ma dopo il battesimo ufficiale della sua corrente, ha deciso di organizzare un dibattito-confronto Letta-Conte. E anche qui c'è una differenza con la gestione Zingaretti. L'ex segretario del Pd considerava "Conte è oggettivamente un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste". Una idea che non è piaciuta a molti nel Pd che è stata considerata subalterna e rinunciatario, mentre Gianni Letta ha deciso di cambiare strategia. Bettini continua così nella sua opera di tessitura politica dietro le quinte: dopo aver favorito l'ascesa di Francesco Rutelli a sindaco di Roma e aver contribuito a creare la candidatura di Walter Veltroni al Campidoglio oggi ha in mente un nuovo progetto politico.

