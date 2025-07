Wimbledon, la russa Pavlyuchenkova sbrocca: "Me l'hai rubata!"

Wimbledon, un torneo di norma fatto di grande fair play, dove però è andato in scena un episodio destinato a far discutere. La protagonista è Anastasia Pavlyuchenkova, che dopo aver conquistato con fatica l’accesso ai quarti di finale si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro l’arbitraggio e contro il funzionamento dell’Occhio di Falco, il sistema elettronico che ha sostituito i giudici di linea. La tennista russa, numero 50 del ranking mondiale, si è vista negare un punto fondamentale a causa di un errore tanto clamoroso quanto inedito, nel match contro Sonay Kartal, idolo di casa.

Per la precisione, una palla della britannica è finita chiaramente fuori, ma il sistema elettronico non ha segnalato nulla. Nessuna chiamata, nessun replay, soltanto il buio tecnologico. La stessa Pavlyuchenkova ha protestato in modo veemente: “Non so se fosse dentro o fuori, non lo so — ha detto — Non puoi provarlo… Siccome lei è di qui, possono dire ciò che vogliono. È incredibile. Mi hai rubato il game!”. Il giudice di sedia, trovandosi senza un aiuto concreto da parte del sistema elettronico, ha deciso di far ripetere il punto, tra le proteste della russa che, in quel momento, si era vista sfuggire un possibile 5-4 a favore per ritrovarsi invece sotto di un break.