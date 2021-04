Sondaggio Ghisleri per Bruno Vespa, "allarme rosso" per Matteo Salvini: quanti punti ha recuperato il Pd

09 aprile 2021 a

Bruno Vespa ha mandato in onda a Porta a Porta un sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri. Il primo dato che balza agli occhi è che Fratelli d’Italia ha scavalcato il Movimento 5 Stelle anche in questa rilevazione: aspetto tutt’altro che scontato, dato che i grillini hanno ripreso slancio grazie alla discesa in campo di Giuseppe Conte, pronto a porsi ai vertici del nuovo M5s. Ma evidentemente la scelta di Giorgia Meloni di piazzarsi all’opposizione del governo presieduto da Mario Draghi sta pagando, visto che Fdi ha guadagnato 1,1 punti nelle ultime due settimane ed è salito al 17,6 per cento.

Invece non se la passa benissimo Matteo Salvini, che sta perdendo qualcosa nei sondaggi: d’altronde non è semplice avere due piedi in una scarpa, dato che da un lato la Lega appoggia convintamente Draghi ma dall’altro critica duramente il ministro Speranza e chi all’interno del governo spinge per una linea di rigore e chiusure. Il partito di Salvini è come sempre il primo in Italia ma è sceso al 22 per cento: -0,7 rispetto a due settimane fa. Da segnalare, invece, il gran recupero del Pd, che era crollato di parecchi punti dopo che Nicola Zingaretti si era dimesso.

A far scalpore era stato soprattutto il modo, dato che l’ex segretario aveva accusato i compagni di essere un “vergognoso partito di poltronari”. Enrico Letta è però riuscito rapidamente a far recuperare terreno ai dem, che sono risaliti al 19,4 per cento (+3,1 rispetto al 17 marzo). Tolti i primi quattro partiti, gli altri sono sempre più distanziati: Forza Italia è rilevato al 7,2 per cento (-0,4), Azione al 3,8 (-0,5) e Italia Viva al 2,5 (-0,2), scavalcato pure da Leu (2,8, -0,7).

