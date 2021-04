Copasir, Elio Vito per Forza Italia: "Pronto a dimettermi se la Lega non molla". Scontro Meloni-Salvini, tensione nel centrodestra

11 aprile 2021 a

Il caso-Copasir agita il centrodestra. Scontro non solo tra Lega e Fratelli d'Italia, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni con quest'ultima che rivendica la presidenza, poiché FdI è all'opposizione. Ora, anche Forza Italia prende una netta posizione contro il Carroccio. Lo fa con le parole di Elio Vito, ex ministro dei Rapporti con il Parlamento e rappresentante di Forza Italia nel Copasir, il quale intervistato da Repubblica non usa giri di parole.

"Non escludo di dimettermi dal Copasir se il leghista Raffaele Volpi resta presidente", tuona il forzista. Quando gli chiedono se pensa di passare a FdI, Vito taglia corto: "Assolutamente no. Figuriamoci!". Ma subito aggiunge: "Sul Copasir la legge prevede che, in quanto organismo di controllo, spetti all'opposizione ovvero al partito della Meloni che non ha votato la fiducia al governo Draghi. FdI ha un rappresentante nel Comitato di controllo dei Servizi che è Adolfo Urso, quindi è chiaro che la presidenza vada a lui", insiste il forzista designando anche il prossimo presidente.

E ancora, dito puntato contro gli alleati del Carroccio: "La Lega e Volpi stanno sbagliando. Su una questione come questa non si fanno trattative, né compromessi, né ci possono essere contropartite". Quando avanzano il dubbio che dietro alla partita sul Copasir si stia giocando una partita per la leadership nel centrodestra tra Meloni e Salvini, Volpi nega: "No, francamente. Mi dispiace ridurre la faccenda a quello che è: si tratta di una poltrona per quanto importante. Però è la cartina di tornasole del rispetto dei diritti dell'opposizione e quindi dei valori di una democrazia liberale", conclude. La posizione di Forza Italia, insomma, è chiarissima.

