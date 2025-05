Jannik Sinner, Pietrangeli fa calare il gelo: "Se ne perde tre di fila..."

Il successo su Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d'Italia non sembra aver infuso particolare ottimismo a Nicola Pietrangeli, il grande vecchio del tennis italiano che con le sue dichiarazioni, fin dall'exploit in Coppa Davis nel dicembre del 2023, prima della vera e propria "esplosione" del 2024, aveva usato la tecnica del bastone e della carota nei confronti del'altoatesino.

Oggi il numero 1 del ranking mondiale, rimasto tale anche durante i 3 mesi di stop per il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol (a conferma del suo dominio), si giocherà la semifinale sul Campo centrale del Foro italico contro il norvegese Ruud. Pietrangeli però non si fida e al Messaggero confida: "La mia paura è che se dovesse perdere tre partite di seguito finirebbe l'idolatria". Parole che a molti appassionati suonano un po' come una vera e propria "gufata".

Jannik "va lasciato in pace di giocare - spiega il 91enne ex capitano azzurro della Davis 1976 -. Lui ha un carattere da semi-tedesco e non sente la pressione anche se ha solo 23 anni. Parliamo del tennista che, meritatamente, è il numero uno al mondo. Ma la mia paura è che se dovesse perdere tre partite di seguito allora finirebbe l'idolatria nei suoi riguardi. L'italiano, in generale, è purtroppo un tifoso e non uno sportivo".