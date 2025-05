Jasmine Paolini, in finale agli Internazionali: battuta Stearns in due set

Altra rimonta da sogno per Jasmine Paolini che conquista la finale degli Internazionali d'Italia a Roma. L'azzurra, numero 5 del ranking ha superato in rimonta la statunitense Peyton Stearns con il punteggio di 7-5 6-1 e approda all'atto finale del torneo singolare. È la terza azzurra ad arrivare in finale nell'era Open dopo Raffaella Reggi nel 1985 e Sara Errani nel 2014.

"Sono contentissima, è un sogno essere qua, giocare in Italia e ora fare la finale agli Internazionali è bellissimo. Qui sono venuta due volte con papà a vedere una partita nel campo Centrale e giocare la finale è qualcosa di pazzesco. Mi avete dato una carica, perché oggi è stata una partenza un po' in salita e ho fatto fatica all'inizio. Meno male che ci siete stati voi, abbiamo vinto la partita insieme - ha commentato l'azzurra -. All'inizio non avevo bellissime sensazioni. Sono stata però li, punto su punto, sono riuscita a girare il match. Sono contenta di come sono riuscita a capovolgere questa partita. Sono venuta qui da bambina perché mi piaceva il tennis. Ovvio che giocare qua è sempre stato un sogno ed essere in finale ancora di più. Sono solo contenta e spero di poter giocare un altro buon match e di godermi appieno questo torneo perché è tutto pazzesco. È bellissimo far parte di tutto il movimento tennistico adesso. In bocca al lupo per Matteo (Berrettini, ndr). Speriamo recuperi presto, ma siamo un bellissimo movimento e sono fierissima di farne parte".